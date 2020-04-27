Привет друзья, меня зовут Евгений Лазарев. Я люблю играть в зарубежные лотереи и помогу вам начать!

Играть в мировые лотереи из России

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Каждый человек в своей жизни хоть раз покупал лотерейный билет. И совершенно не важно, верит он в свою удачу или нет, является он везучим или нет. Возможно, некоторые люди преподносили билетик в качестве дополнительного подарка своим близким и родным. А также многие радуются мелким выигрышам и всегда надеются сорвать куш и получить большую сумму денег.

Выиграть большую сумму денег в рублях это совсем не то. Гораздо радостнее событие, когда человек выигрывает крупную сумму в долларах или евро. Поэтому в статье пойдет речь не об отечественных лотереях, а о зарубежных, в которые россияне могут свободно поиграть. Большинство людей интересует только одно: возможно ли с помощью зарубежной лотереи выиграть большую сумму денег и удастся ли получить этот приз.

В статье также будут описаны следующие ситуации, которые являются не менее важными для российских жителей:

Возможно ли людям с российским гражданством участвовать в зарубежных лотереях;

Почему в России не популярны европейские лотерейные билеты.

Также необходимо рассмотреть, насколько честны подобные лотереи в случае выигрыша. Дело в том, что в России открыто никто не продает такие билеты. Человеку, чтобы поучаствовать в американской лотереи, необходимо обращаться к перекупщикам. И где же в таком случае гарантия, что перекуп продаст не просто бумажку, а настоящий лотерейный билет, по которому можно выиграть денежные средства. А также в случае победы, необходимы гарантии, что приз дойдет до победителя.

В итоге, прежде чем приобретать иностранные лотерейные билеты, необходимо быть очень внимательными. Везение и удача любит бдительных людей. Конечно, покупать такие билеты стоит, но нужно тщательно подходить к выбору лотереи и посредника, который осуществляет продажу.

Почему в России не распространены мировые лотереи?

На этот вопрос хотят получить ответ многие любители попытать удачу в лотереях. Какие же причины могут быть?

Неохотное принятие в лотерею иностранных участников. Самой важной причиной, почему подобные лотереи не распространены в Российской Федерации — это нежелание организаторов лотереи награждать иностранных победителей. По статистике, в зарубежных государствах достаточно много людей испытывают удачу в подобных играх. К тому же, организаторам и руководителям выгодно прислушиваться к своему родному народу, который зачастую недоволен тем, что крупные выигрыши могут уйти в другое государство. Ведь своих участников хватает в каждой стране. Мало информации о лотереях мирового уровня. В официальных источниках игр (сайты в интернете) описание лотереи обычно на иностранном языке, редко бывает на русском, а если и есть перевод, то он не особо подробный. Также большинство ресурсов на подобных сайтах являются заблокированными для граждан РФ.

Несмотря на все трудности, россияне продолжают играть в зарубежные лотереи из-за очень высоких выигрышных сумм и из-за прозрачности проведения самого розыгрыша. Опытные игроки, которые уже не раз испробовали свою удачу в иностранных играх, утверждают, что мировые лотереи отличаются от отечественных. К примеру, призовой фонд за третье место значительно выше в зарубежных странах. Некоторые люди даже разрабатывают для себя целую систему игры, чтобы получать, пусть маленькое, но стабильное вознаграждение. Самое главное, чтобы принять участие в такой игре, необходимо найти хорошего посредника. Ведь приобрести билеты мировой лотереи не так просто. Те люди, которые нашли для себя выгодных и честных перекупов, уже давно оставляют положительный отзыв о мировых лотереях.

В какой игре шансы выиграть выше: отечественная или иностранная?

Приобрести билетик и угадать на нем необходимые числа – этих условий не всегда достаточно для получения выигрыша. В первую очередь, каждому игроку стоит обращать внимание на честность организаторов розыгрыша. В связи с этим, далее в статье пойдет речь о том, какие же лотереи (российские или зарубежные) честно выдают выигрыш победителям.

Можно ли довериться организаторам российской игры?

Дать однозначный ответ на этот вопрос очень сложно. Но уже многие люди начали сомневаться в честности проведения розыгрыша в России. Причинами этого можно назвать следующие:

Так называемые государственные лотереи, не принадлежат государству совсем. Организаторами российского розыгрыша является частное лицо, в лице одного учредителя.

В день самого розыгрыша билетов, по телевизору россиянам показывают лишь заранее отснятую запись, а не прямую трансляцию, как положено.

Организаторы лотереи осведомлены, какие числа располагаются на всех билетах. Это означает, что они могут задействовать данную информацию в своих целях. Например, сделать выигрышными такие числа, которых нет ни в одном проданном билете.

На официальных сайтах «Гослото» никогда во время розыгрыша не проводится прямая трансляция. Руководители этой игры, приняли решение, что в интернете может выбирать победителя генератор случайных чисел. Это является особым поводом, чтобы усомниться в честности игры.

За прошедшие несколько лет от участников игры поступало множество жалоб на организаторов. В интернете существует достаточно большое количество отрицательных отзывов о «Гослото».

На официальном сайте «Столото» уже давно проводятся розыгрыши по всевозможным лотереям, которые только существуют в Российской Федерации.

Не существует информации, доказательств, отчетов о счастливых людях, которые забрали свой выигрыш. Остается вопрос: куда могут деть обещанный главный приз?

В интернете можно наткнуться на множество видеороликов, которые уже давно отсняли доказательства и причины, по которым люди сомневаются в российских лотереях. Некоторые из них не раз попадали на телеканалы, в передачи на официальные российские каналы для обсуждения.

Конечно, большинство из вышеперечисленных причин можно по-разному оправдывать и дополнять различными комментариями. Каждому решать самостоятельно, с какой стороны лучше всего подходить к таким играм. К примеру, многие люди остаются того мнения, что отрицательные отзывы существуют практически на каждую азартную игру, а некоторые убеждены, что подобные розыгрыши обязательно должны транслироваться в прямом эфире.

Можно ли доверять зарубежным организаторам игр?

Дать общую оценку всем мировым лотереям невозможно. У каждой страны свои игры, у всех различные правила. Но если рассматривать самые известные и популярные, то по сравнению с отечественными играми, они несколько прозрачнее и выглядят честнее. Причины следующие:

Выручка от многих мировых лотерей уходит либо на нужды государства, либо в различные благотворительные фонды. Но ни один организатор не забирает полностью всю выручку к себе в карман, как это делается в нашей стране.

Практически любая мировая игра используют прямую трансляцию во время розыгрыша главного приза. Таким образом, они доказывают, частичную честность перед своими участниками.

Всего две причины, а сомнений уже становится меньше, если сравнивать с причинами, по которым сложно довериться российским организаторам.

Как и где можно приобрести билеты иностранной лотереи?

Самым популярным методом приобретения билетов с мировой лотерей – это онлайн покупка через интернет. На сегодняшний день, Всемирная сеть хорошо развита, и каждый желающий может приобрести такие билеты на официальных сайтах лотерей.

Но не у всех россиян существует возможность приобретать билетики с помощью интернета. В таком случае необходимо пользоваться помощью посредников и перекупщиков. Но у такого способа существует ряд недостатков:

Продавец билетов может потребовать от человека внесения предоплаты, а это явный сигнал, что с таким перекупщиком лучше не связываться. Ведь он может забрать себе деньги, а билет на руки так и не отдать.

Люди, которые занимаются продажей билетов мировой лотереи, обычно завышают стоимость. Ведь разница в ценах и является заработком перекупа.

Обмануть человека для посредника не хитрое дело. И такое встречается достаточно часто. Человек может купить у нечестного посредника ненастоящий лотерейный билет. И в случае выигрыша, победитель не сможет получить обещанный приз.

Как предостеречь себя и приобрести билет без риска?

Опытные игроки могут порекомендовать лишь три совета, которые помогут снизить риски попадания в руки мошенников.

Отправиться в саму страну, где продают достоверные билеты с лотереей, и приобрести его там. Можно попросить хорошего знакомого, который находится за рубежом и сможет купить лотерейные билеты. Найти проверенного и честного посредника, который без обмана продает настоящие билеты с мировым розыгрышем. Покупать билетики на официальных сайтах с розыгрышем.

Посоветовать хороших перекупщиков в данной статье невозможно, по причине отсутствия достоверной информации. Но это совсем не значит, что таких людей нет. Если среди знакомых есть люди, которые не первый год участвуют в международных лотереях, хоть раз что-то выигрывали и получали свой гарантированный приз, то можно спросить у них информацию о честных посредниках, которые занимаются продажей иностранных билетов. Вряд ли они будут скрывать эту информацию, видя в каждом конкурента. Обычно данные о честных перекупщиках распространяется как раз с помощью «сарафанного радио».

Если же приобретать лотерейные билеты через посредников совсем не хочется, то можно воспользоваться сервисами, которые уже много лет занимаются продажей билетов международных игр. Одним из них является Agentlotto. Это компания, которая по отзывам и статистике занимает лидирующее место по продаже билетов с мировыми лотереями.

Данная компания позволяет гражданам России приобретать билеты по выгодным ценам любые билеты мировых лотерей многих стран (США, Австралии и других стран Европы). Если подробнее рассматривать сайт, то можно сказать, что он распространяет различные лотереи с разными выигрышами и денежными суммами. Это очень удобно для игроков. Каждый человек на сайте компании может ознакомиться и сравнить условия разных игр, внешнее их оформление, размер джекпотов и так далее. Анализ лотерей очень важен. Ведь многие игроки выбирают билеты по внешнему виду. Например, понравилась картинка, приобрел, выиграл крупную сумму.

Сотрудники Agentlotto специально подобрали для граждан России билеты с большим джекпотом, но при этом продают их по низким ценам. На сайте можно приобрести следующие игры:

Американские лотереи – «Павербол»; «Мега миллион».

Испанские – «Ла Примитива»; «Ел Гордо»; «Бонолото».

Итальянские – «СуперЕнаЛото».

Английские лотереи – «Ук лото».

Австралийские – «Повер Болл Австралия».

Общие европейские – «Евро Джекпот»; «Евро миллион»; «Лото 6 из 49».

Канадские лотереи — лучший выбор!

Таким образом, приобрести билеты можно с помощью интернета через популярный сервис. Конечно, он также является посредником, но проверенным многими людьми. Куда безопаснее доверять подобным компаниям, чем неизвестному перекупщику.

При этом приобрести может человек, как один билет, чтобы попытать свое счастья и проверить удачу, так и несколько билетов разных лотерей, чтобы проверить мировые игры и выбрать среди них лучшее.

Как приобрести мировую лотерею и сыграть в нее через сайт компании?

В первую очередь, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте сервиса и просмотреть всю важную информацию о приобретении билетов. Также важно проанализировать условия каждой лотереи, чтобы подобрать более или менее подходящую для человека. После сделанного выбора нужно нажать на кнопку «Купить» и произвести оплату. Сайт предлагает воспользоваться оплатой посредством банковской карты. Спустя некоторое время в личном кабинете появится отсканированная копия билета и можно начинать играть. После игры, необходимо только подождать розыгрыша.

Что делать в случае выигрыша?

Если денежная сумма в игре небольшая, то ее могут перечислить победителю на электронный кошелек.

Если выигрыш весомый, то с помощью компании необходимо забрать оригинал билета и отправиться в страну, которая проводила розыгрыш. Также можно оформить доверенность на одного из сотрудников сервиса, который отправится в страну самостоятельно и заберет выигрыш, а затем отправит его удобным способом победителю.

Люди часто задают вопрос: « А можно ли доверять сотрудникам компании? Можно ли у них приобретать билеты и выигрывать?». Если внимательнее посмотреть страничку сайта, то там можно найти графу «Победители».

В этом разделе обозначены все крупные победители мировых лотерей. Возле каждого участника стоит флаг страны, в котором он проживает, а также выигрышная сумма. Все перечисленные люди на самом деле существуют и честно становились победителями. Большинство из них являются жителями Польши и Германии, но также можно отыскать белоруссов и даже киргизов. Это и есть доказательство того, что иностранные лотереи могут быть счастливыми и честными для людей с гражданством любой страны.

Такого отчета не совсем достаточно для доверия? Можно поискать в интернете отзывы об этой компании. Agentlotto работает с 2012 года. За столько лет она смогла собрать множество отзывов от реальных людей. К тому же в сети расположено больше положительных слов, чем негативных. Все то же самое можно говорить и о других сервисах, о которых в сети достаточно информации.

Самое главное, покупая лотерейный билет через данного посредника, человек получает отсканированную копию билета. А это значит, что официальным представителям розыгрыша есть, что предъявить в случае, если билет окажется выигрышным.

Отзывы о мировых лотереях в Российской Федерации

Если изучать статистику, то граждане из России и стран СНГ редко принимают участие в мировых розыгрышах. И совершенно логично, что процент победителей из России совсем мал, ведь и принимают участие в розыгрышах малое количество участников. Поэтому нет смысла мучиться в сомнениях и думать, что в подобных иностранных играх невозможно стать победителями.

Те люди, которые постоянно приобретают билеты зарубежных розыгрышей, уже могут сказать, что они становились незначительными победителями и зарабатывали на этом от 20 до 600 долларов или евро. То есть время от времени удача все-таки поворачивается лицом к россиянам. Похвастаться значительной суммой выигрыша могут лишь некоторые участники.

Почему же русские люди не так часто пользуются возможностью принять участие в выгодных мировых лотереях? На это есть несколько, достаточно логичных ответов.

Не все до конца осведомлены о том, что граждане России могут принимать участие в иностранных розыгрышах.

А те, кто уже ознакомлен с информацией, сомневаются в том, что у них существует возможность выиграть денежные призы с помощью зарубежных игр.

Те люди, которые уже один раз поверили в лотереи, но обожглись о посредника при покупке, больше не хотят доверять.

А есть люди, которые не обжигались, играют иногда в лотерею, но из-за малых побед не хотят говорить об этом на весь мир.

Конечно, если мировые лотереи не особо популярны, то и играть в них, мало кто захочет, особенно если о них не говорят люди. Отсюда можно сделать вывод: люди мало выигрывают в подобных лотереях из-за небольшой осведомленности и распространенности розыгрышей.

Agentlotto компания, которая продает билеты, не совсем удачный пример для того, чтобы побуждать людей обращаться к ним. Их цены хоть и кажутся невысокими, но они завышены, как минимум в два раза, а где-то и в три. Но на данный момент, сервис является надежным, честным и проверенным.

Другие способы приобретения билетов для участия в мировых розыгрышах существуют, но они подходят только тем, кто зачастую бывает за границей РФ.

То есть для начала необходимо попасть в другую страну. Там в любом городе можно найти магазин или ларек, где продаются подобные билеты с розыгрышем. Подождать пока случится сама игра (все это время придется находиться в стране). Если человек выиграл, то необходимо обратиться к представителям лотереи и забрать приз.

Как сорвать Джекпот в мировых лотереях?

Специальной системы или правила не существует, чтобы стопроцентно получить главный приз в розыгрыше. И совершенно не важно, был куплен билет через посредника или без него. Большая часть игры расположена на удачу и везенье человека. По статистике чаще выигрывают те люди, которые регулярно приобретают билеты. Возможно, такие игроки подсознательно настроены на выигрыш и притягивают к себе счастливые числа.

Среди зарубежных игр российских победителей главного приза, то есть джекпота, еще не было. Но в интернете существует множество историй, где описывается победа неких людей, которые уже успели сорвать куш. Но, во-первых, имена этих людей везде скрыты, а, во-вторых, вся эта информация не вызывает особого доверия.

К примеру, в сети можно встретить такое описание ситуации: «Некий господин с российским гражданством сорвал Джекпот в иностранной лотереи под названием «Евро миллион» (название розыгрыша приведено в пример)». Можно было бы подумать о том, что сам победитель не желает раскрывать своего имени на весь мир, дабы защитить себя от мошенников. Но дело может быть и в другом. Сайты, которые являются посредниками и продают билеты, привлекают таким образом к себе клиентов.

Чтобы развеять все сомнения, ниже будут приведены истории реальных победителей:

Выигрыш был сорван в американской лотереи под названием «Поверболл». В января 2016 года победители забрали себе 1,5 миллиардов долларов. Джекпот разделили между тремя участниками. Один из них был гражданин Калифорнии, который выложил фотографию своей победы в сеть популярной социальной сети.

Еще один выигрыш был сорван в американской лотереи под названием «Мега миллион». В 2012 годы призовой фонд составил 640 миллионов долларов. Также было три участника, которые разделили деньги. Но вот раскрыть свои имена отказались все, кроме одной семьи. Они также разумно распорядились своими финансами, и доверили дело профессионалу, который помог им приумножить сумму выигрыша.

В вышеописанной лотереи в 2007 году был сорван куш в 390 миллионов долларов. Разделили эти деньги два победителя. Один из которых случайно купил билет в заведении, где постоянно брал кофе в дорогу.

Чтобы поиграть в зарубежный розыгрыш необходимо действовать через интернет сервисы, которые являются посредниками продажи билетов. В настоящее время получить выигрыш тоже не проблема. В течение нескольких часов выигранные деньги могут перевести на любой электронный кошелек победителя. Конечно, цена на подобные билеты в несколько раз выше, чем в европейских странах. Но это и есть плата посредникам, за предоставление услуги.

Если кто-то уже пробовал играть в мировые лотереи, то стоит написать какой-нибудь отзыв об этом, чтобы другие люди могли также знать о такой информации. Ведь большинство российских граждан даже не догадываются о возможности получения хорошего выигрыша.